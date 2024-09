Natuurmonumenten: Jongeren kennen veel voorkomende plantensoorten niet meer

Het verschil tussen ouderen en jongeren is groot als het aankomt op het herkennen van veel voorkomende planten- en diersoorten in de natuur, zo meldt Natuurmonumenten op basis van onderzoek.

Margriet en korenbloem

Zo weet driekwart van de 55+ ers de margriet en korenbloem te benoemen, tegenover een kwart van de mensen tot 35 jaar. Ook de vink en de merel worden veel minder vaak herkend door jongeren. Jeroen de Koe van Natuurmonumenten: “Een zorgelijke trend in een tijd dat we als samenleving juist veel méér moeten doen om de natuur te laten leven.”

'Uit het oog uit het hart'

'Het verschil is te verklaren, want we zijn de afgelopen decennia veel natuur kwijtgeraakt. Van onze insecten is in 30 jaar 76% verdwenen. Bijna de helft van de zweefvliegen wordt bedreigd en het gaat slecht met bestuivende insecten. We zien, horen en ruiken minder natuur en zo lijkt uit het oog ook uit het hart te worden, met als gevolg: minder inzet om de natuur te herstellen', aldus Natuurmonumenten.

Weinig jongeren in actie voor natuur

Vrijwel alle Nederlanders (92%) maken zich in enige mate zorgen over de staat van de natuur in Nederland. Ze willen graag in actie komen, maar weten niet goed hoe of hebben te weinig tijd. Slechts 18% van de respondenten tot 35 jaar geeft bijvoorbeeld aan te streven naar meer biodiversiteit in de tuin of op het balkon. Ruim driekwart van de respondenten heeft een tuin en bijna een derde (ook) een balkon. Dat is in Nederland gemiddeld zo’n 56.000 hectare om de natuur te boosten.

Nederland natuurrijker

“Voor Natuurmonumenten gaat natuurbeheer veel verder dan de grenzen van onze natuurgebieden. We willen heel Nederland natuurrijker maken door meer mensen te verbinden met ons werk en de natuur”, aldus de kersverse directeur Natuurbeheer van Natuurmonumenten, Jeroen de Koe. “Op die manier heeft de natuur vaker een stem op plekken waar het verschil wordt gemaakt en worden er meer natuurinclusieve beslissingen genomen. We willen ervoor zorgen dat drukfactoren zoals stikstof, pesticiden en verdroging afnemen zodat de kwaliteit van lucht, water en bodem verbetert. Dan kunnen ecosystemen zich beginnen te herstellen en neemt de biodiversiteit toe. De natuur heeft het zwaar en kan dat niet alleen. Daarom roepen we heel Nederland op om ook hun steentje bij te dragen de natuur te helpen herstellen om zo een natuurrijker Nederland na te laten aan de volgende generaties.”

Laat de natuur leven

Om kleur en leven terug te brengen in de natuur, kunnen wij namelijk zelf al veel doen. Ook in onze eigen achtertuinen of op het balkon. Daarom roept Natuurmonumenten mensen met de campagne ‘Laat de natuur leven’ op te helpen. Bijvoorbeeld door met een minimale tijdsinvestering op een simpele manier bij te dragen aan het herstellen van de biodiversiteit. Door bijvoorbeeld ‘laatbloeiers’ te zaaien en planten in eigen tuin of balkon; inheemse herfstbloemen die bijen en vlinders en vogels de winter door helpen. En kinderen kunnen Bosjewachter worden en hun eigen stukje bos beheren.

Tuintips

Lees hier op de site van Natuurmonumenten meer voor tips voor een tuin vol gezoem en kleur.