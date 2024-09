Zes messen aangetroffen bij jongeren na ruzie voor Rotterdamse school

Vrijdagmiddag zijn na een ruzie voor een school op de Bentincklaan in Rotterdam bij drie jongens in totaal 6 messen aangetroffen. Dit meldt de politie vrijdag.

Drie aanhoudingen

'Twee meerderjarige jongens en één minderjarige jongen zijn aangehouden. Naar een mogelijk getoond vuurwapen wordt nog gezocht', aldus de politie.

Ruzie

Getuigen meldden de ruzie op straat rond 13:30 uur. Al snel kwamen de twee jongens in beeld waarbij 5 messen werden aangetroffen die in beslag zijn genomen. De twee zitten niet op de school. Naar aanleiding van het conflict werden ook andere jongeren gecontroleerd. Bij het fouilleren van één van hen werd nóg een mes aangetroffen dat ook in beslag is genomen. Deze minderjarige jongen is ook aangehouden. De toedracht wordt verder onderzocht.