Politie waarschuwt voor gevaar van illegale straatraces Westelijk Havengebied

Zondagavond 15 september rond 18.20 uur ontvangt de politie een melding van een eenzijdig verkeersongeval met zwaar letsel tot gevolg na een illegale straatrace op de motor op de Latexweg in het Westelijk Havengebied.

Tegen boom gebotst

Het slachtoffer komt tot stilstand tegen een boom nadat hij met hoge snelheid op de motor stunt op de Latexweg. De man loopt daarbij onder meer zwaar beenletsel op. Diverse hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, worden na het incident opgeroepen en het slachtoffer wordt door de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

Illegale straatraces

De politie constateert dat met regelmaat illegale straatraces worden gehouden in het Westelijk Havengebied. Het terrein waar deelnemers op rijden betreft een openbare weg en is niet ingericht voor straatraces. Het is immers een industrieterrein en geen afgeschermd circuit.

'Groot gevaar'

Omdat er tijdens de races met onverantwoord hoge snelheden wordt gereden, ontstaat bij de races een groot gevaar: niet alleen voor de deelnemers zelf, maar ook voor omstanders en passanten. De gemeente Amsterdam heeft reeds betonblokken en hekken geplaatst op diverse locaties op het terrein om de straatraces te voorkomen.