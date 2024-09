Strengere regels voor opslag vuurwerk, gaasverpakking werkt onvoldoende

Er komen strengere regels voor de opslag van vuurwerk in Nederland. 'Gaasverpakkingen rond vuurwerk worden niet meer toegestaan', zo heeft staatssecretaris Chris Jansen (OV en milieu) vandaag gemeld aan de Tweede Kamer.

Gaasverpakking werkt onvoldoende

Vuurwerk tot een bepaalde gevarenklasse mag in Nederland worden vervoerd en opgeslagen. Door vuurwerk van een hogere klasse te voorzien van een speciale verpakking, wordt het vuurwerk lager geclassificeerd en kan het toch worden gebruikt in Nederland. Maar uit onderzoek van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) blijkt dat de gaasverpakking onvoldoende functioneert en dat er een risico is op massa-explosieve reacties.

Regelgeving aangepast

Deze gaasverpakkingen worden daarom niet meer toegestaan. De regelgeving wordt aangepast. In de tussentijd zijn er afspraken gemaakt tussen de ILT en de branche over het gebruik van dit soort verpakkingen.

Stoppen met gaasverpakkingen

Chris Jansen: “Ik ben voorstander van een veilig en handhaafbaar vuurwerkbeleid. Veel mensen ontlenen plezier aan de vuurwerktraditie. Maar het moet wel veilig kunnen. Dat geldt ook voor de opslag van vuurwerk. Daarom stoppen we met de gaasverpakkingen.”

Aanvullend onderzoek

Ook worden de huidige veiligheidsmaatregelen uit het Vuurwerkbesluit (dat stamt uit 2002) tegen het licht gehouden. De resultaten kunnen mogelijk leiden tot verdere aanpassing van de regelgeving.