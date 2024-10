LHBTIQ+stel bedreigd en mishandeld in Amsterdam, politie zoekt getuigen

Zondagmiddag 8 september is in Amsterdam een LHBTIQ+stel beledigd, mishandeld, bespuugd en gediscrimineerd. Dit meldt de politie die op zoek is naar getuigen.

Niet meer veilig op straat voelen

'Je niet meer veilig op straat voelen na beledigd, mishandeld, bespuugd en gediscrimineerd te zijn geweest. Wat dit stel op zondagmiddag 8 september op de Haarlemmerstraat overkomt, heeft tot op de dag van vandaag flinke impact', we zijn op zoek naar getuigen aldus de politie.

Bij schouder gegrepen

Een man en zijn partner die zich als non-binair identificeert, lopen die bewuste middag rond 15.30 uur richting de Haarlemmerdijk. Op de kruising met de Herenmarkt wordt één van hen door een onbekende man bij de schouder gegrepen. De verdachte stelt op een intimiderende manier vragen en roept nare verwensingen en bedreigingen met betrekking tot de geaardheid en genderidentiteit van beide slachtoffers. Het stel probeert de verdachte te ontwijken en vraagt de man om hen met rust te laten. Dit gebeurt niet.

Café in gevlucht

Vervolgens spuugt de verdachte het ene slachtoffer tegen het achterhoofd en trapt hij de ander diverse malen tegen diens been en enkel. Het stel vlucht uiteindelijk een café in. Het incident heeft behoorlijke impact gehad. Ze voelen zich sindsdien niet meer veilig op straat. De politie is op zoek naar deze verdachte en komt daarom graag in contact met getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord? Bel dan het landelijk nummer van de politie 0900-8844.