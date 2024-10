Special Operations Forces kunnen nu beschikken over eigen helikopters

Troepen die speciale operaties uitvoeren kunnen nu beschikken over ‘eigen’ helikopters. Die zijn ondergebracht bij het 300 Special Operations Squadron op Vliegbasis Gilze-Rijen. De eenheid van het Defensie Helikopter Commando is vandaag opgericht.

De taken van het squadron-personeel bestaan uit speciale verkenningen, offensieve acties en militaire steunverlening. Dat gebeurt altijd in samenwerking met collega’s van het Korps Commandotroepen en de Maritime Special Operations Forces.

Het squadron moet onder de moeilijkste omstandigheden opereren. Voor dat doel krijgt het eigen ‘intelligence’-capaciteit en nieuwe helikopters. Die laatste zijn van het type H225M Caracal. Ook investeert Defensie in nieuwe infrastructuur, voertuigen en communicatiemiddelen. Alles om de eenheid zo hoogwaardig mogelijk te laten opereren én trainen.

Stevige boost

Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim benoemde tijdens de oprichtingsceremonie dat slagkracht ook over informatie, snelheid en precisie gaat. “Door goede inlichtingen en verkenningen weten waar je moet toeslaan en dat onverwacht en ongezien doen. Dan hebben we het dus over de inzet van onze speciale eenheden. Deze essentiële capaciteit krijgt met de komst van een Special Operations Squadron een stevige boost.”