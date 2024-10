'Onbegrip over kabinetsbesluit Afghaanse bewakers'

Vandaag schreven voorzitters van vakbonden en betrokken partijen een brief aan de Tweede Kamer waarin wordt gevraagd dit kabinetsvoornemen terug te draaien en er zorg voor te dragen dat deze beperkte groep Afghaanse ambassade- en defensiebewakers volgens afspraak en belofte overgebracht worden.

Praktijk vs theorie

In de brief stellen zij daarbij dat het bij de cijfers van het kabinet gaat om een theoretisch aantal van 914 bewakers. In praktijk gaat het om 31 verzoeken van ambassadebewakers en 137 verzoeken van ASG- bewakers (Afghan Security Guard). Hierbij is een groot deel van de verzoeken al achterhaald omdat een flinke groep al naar Australië heeft kunnen vertrekken.

No one left behind

De ondertekenaars van de brief vinden het daarnaast uiterst cynisch dat de kosten nu ineens als belangrijk argument worden opgevoerd: ‘Aan “no one left behind” voor mensen die onze missie beschermd hebben, valt ons inziens geen kostenplaatje te hangen. Het inlossen van de ereschuld is altijd de reden geweest om de bewakers alsnog op te nemen.’

Drie jaar na de val van Kaboel

Inmiddels is het ruim drie jaar na de val van Kaboel. Minstens 15 defensiebewakers zijn vermoord, velen zijn en worden nog steeds bedreigd en mishandeld. Met regelmaat worden verontrustende signalen van oud-medewerkers ontvangen. Ze zitten ondergedoken en wisselen steeds van adres, velen gescheiden van hun gezin. Met een groep Afghanen die voor de Nederlandse missies gewerkt hebben is er geen contact meer, gevreesd wordt voor hun leven.