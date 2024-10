Aanhouding verricht na bezit zwaar vuurwerk

Op dinsdagmiddag 1 oktober is een verdachte aangehouden in verband met het bezitten van zwaar vuurwerk. Het gaat om een 20-jarige man uit Heerhugowaard.

Het vuurwerk werd via internet te koop aangeboden, na onderzoek hebben we de verkoper/aanbieder getraceerd. Dit heeft geleid tot de aanhouding waarbij de verdachte in het bezit was van 155 Cobra’s. Alle Cobra’s zijn in beslag genomen en worden vernietigd.

Vuurwerk in de afgelopen decennia steeds zwaarder en gevaarlijker geworden

Vuurwerk is in de afgelopen decennia steeds zwaarder en daarmee gevaarlijker geworden. Hierdoor vormt het de laatste jaren een toenemend maatschappelijk probleem door milieuschade, letsel en zelfs doden. Vuurwerk met de kracht van explosieven wordt gebruikt voor aanslagen en bedreigingen. Maar ook om hulpverleners en handhavers te belagen. De handel in dit vuurwerk is een steeds lucratiever verdienmodel voor criminelen en hun netwerken geworden. Dat levert gevaar op voor de samenleving.