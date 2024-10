Jongen (15) aangehouden na aanrandingen en mishandelingen Hoogvliet

In juni en juli 2024 werden verschillende vrouwen in de omgeving tussen de Spijkenissebrug en de Gadering uit het niets lastiggevallen door een jongeman op een fiets. Soms schuwde hij geweld niet. Hierdoor is één van de slachtoffers gewond geraakt.

Om de verdachte zo snel mogelijk te stoppen heeft het onderzoeksteam getuigen gezocht door middel van oproepen op social media en burgernet. Dit zorgde voor de nodige aandacht in de media en informatie wat het onderzoek verder heeft geholpen.

De 15-jarige verdachte is inmiddels verhoord. De incidenten zorgden voor behoorlijke impact bij de slachtoffers en in de buurt. Het onderzoeksteam dankt iedereen dan ook voor het delen van de berichten en het geven van informatie. Al deze kleine puzzelstukjes hebben ervoor gezorgd dat de zaak kon worden opgelost. De verdachte is in verzekering gesteld en wordt deze week voorgeleid bij de rechter-commissaris.