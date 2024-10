Verdachte koperdiefstal aangehouden

De politie kreeg op 5 juli jl. een melding van diefstal van koper op het spoor in Borne. De LX startte een onderzoek en kreeg ook een belangrijke tip van een getuige. Op dinsdag 1 oktober zijn meerdere locaties doorzocht en is de eerste verdachte in deze zaak aangehouden.

ProRail deed aangifte van de diefstal. Met het herstel en storingen zijn veel kosten en overlast gemoeid. Mirjam de Witte, woordvoerder ProRail zegt: “Wij zijn blij met deze aanhouding. Vooral in de noordelijke en oostelijke provincies hebben we met enige regelmaat last van koperdiefstal. Dat zorgt ervoor dat er vaak uren geen treinen kunnen rijden en dat er een aannemer naar de plek van de diefstal moet voor reparatie. Bovendien is het stelen van koper uit het spoor levensgevaarlijk. Er kan altijd een trein komen en de koperdief weet niet of er nog ergens spanning op staat.”

De LX handhaaft op de hoofdvervoersstromen van ons land, waaronder snelwegen, waterwegen én spoorwegen. Het waarborgen van de veiligheid op het spoor en het tegengaan van criminaliteit zijn daar een belangrijk onderdeel van. Het opsporingsonderzoek naar deze koperdiefstal is nog niet afgerond en loopt nog.