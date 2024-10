Jongeren slapen het vaakst met een huisdier in bed

Vooral jongeren slapen graag met hun huisdier in bed. Ze doen dat vaker dan ouderen, en opvallend geven vooral mannen aan met hun huisdier te slapen. Verder blijkt dat maar liefst 36% van de mensen met een huisdier daar regelmatig mee slaapt. Onder kattenbezitters zijn het vooral de vrouwen die vaker met hun huisdier slapen.

“We merkten dat veel huisdierenbezitters graag slapen met bijvoorbeeld hun hond of kat. Dat geldt waarschijnlijk voor Dierendag, maar ook de rest van het jaar mag de viervoeter regelmatig mee naar bed,” vertelt Mitch Huijer van Huijer.nl.

Het familiebedrijf deed onderzoek onder 1.000 respondenten. Daaruit blijkt dat van alle huisdierenbezitters meer dan een derde (36%) regelmatig met een huisdier slaapt. Het valt daarbij op dat vooral jongeren veel met hun huisdieren slapen. Oudere leeftijdsgroepen slapen minder vaak met hun huisdier in bed.

Mitch Huijer verklaart de aanleiding voor het onderzoek: "Bij Huijer zien we dat comfort in de slaapkamer verder gaat dan alleen goed beddengoed. Onze klanten willen een omgeving waarin iedereen, inclusief huisdieren, zich prettig voelt. Daarom bieden we slaapproducten aan die niet alleen mensen, maar ook hun geliefde viervoeters, een goede nachtrust bieden."

Binnen het onderzoek valt verder op dat over het algemeen mannen vaker met hun huisdieren slapen dan vrouwen. Dat lijkt vooral te gaan om honden, omdat het voor katten precies andersom is. Vrouwen slapen vaker met hun kat in bed dan de ondervraagde mannen.

Ten slotte lijkt er sprake van een aantal regionale verschillen. Vooral de respondenten uit de westelijke provincies van Nederland slapen vaak met zowel hun partner als het huisdier in bed. Wat dat betreft lijken de dieren in dat deel van het land buiten Dierendag het meest verwend te worden, als het gaat om slapen in een comfortabel en warm bed.