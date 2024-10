Nederlanders hebben steeds vaker hbo of universiteit gevolgd

Van alle 15- tot 75-jarigen in Nederland had 37 procent in 2023 een mbo- (niveau 2, 3 of 4), havo- of vwo-diploma. Een bijna even groot deel (36 procent) had een opleiding aan het hbo of de universiteit afgemaakt. Verder had 26 procent het vmbo, mbo-1 of alleen basisonderwijs gevolgd. Dat meldt het CBS in de nieuwste editie van Nederland in cijfers.

Nederlanders gingen in de afgelopen tien jaar steeds vaker naar het hbo of de universiteit. In 2013 had 28 procent van de mensen van 15 tot 75 jaar een diploma van het hbo of de universiteit. In 2023 was dat 36 procent. Het deel met een havo-, vwo- of mbo-diploma nam in dezelfde periode af. Beide groepen waren hierdoor in 2023 ongeveer even groot.

Meer hbo- en wo-opgeleide vrouwen dan mannen

In 2023 waren er meer vrouwen dan mannen met een diploma van het hbo of de universiteit. Vrouwen hadden in 2023 het vaakst een diploma van de universiteit of het hbo (37 procent), terwijl dat onder mannen het vaakst een mbo-, havo- of vwo-diploma was (38 procent).

Tien jaar eerder waren er nog meer mannen dan vrouwen met een diploma van het hbo of de universiteit. Toen hadden vrouwen nog het vaakst een diploma van het mbo, de havo of het vwo. Vrouwen hadden in 2013 ook vaker alleen basisonderwijs gevolgd of een diploma in het vmbo of mbo niveau 1 dan in 2023.