Vakbond wil concrete maatregelen na constateren stelselmatige overtredingen koeriersbedrijven

Vakbond FNV wil dat koeriersbedrijven zoals PostNL, DHL, DPD, GLS, UPS en FedEx maatregelen nemen om te voorkomen dat werknemers fysiek overbelast raken. Zo wil de vakbond dat er lichtere pakketten worden aangeboden. Voor pakketten boven de 15 kilo, nu is dat 23 kilo, moet een robot of tilhulp worden ingezet. 'De koeriersdiensten belasten hun werknemers nu fysiek te zwaar en ook is de werkdruk te hoog', zo meldt de vakbond.

'Veilig en gezond werken'

‘Onze eisen zijn noodzakelijk zodat werknemers veilig en gezond kunnen werken’, zegt Jacqueline Lohle, bestuurder FNV Transport en Logistiek. ‘Uit onze eigen enquête noemen veel werknemers van koeriersbedrijven het tillen en dragen van pakketten als belangrijke oorzaak voor gezondheidsklachten. We hebben hier honderden klachten over gekregen van onze leden. Dit wordt nu bevestigd door de bevindingen van de Arbeidsinspectie.’

70% ondervraagden wil maatregelen

De arbeidsinspectie kwam vandaag met een rapport waaruit blijkt dat er bij alle koeriersbedrijven overtredingen worden geconstateerd als het gaat om fysieke overbelasting en wil maatregelen. Uit de FNV-enquête blijkt dat 70% van alle ondervraagden wil dat er maatregelen komen om zwaar werk voor koeriers te verlichten. Ook willen de werknemers dat de werkdruk wordt aangepakt

Maak zwaardere pakketten duurder

De FNV wil dat koeriersbedrijven ook het sturen van zware pakketten ontmoedigt door zware pakketten duurder te maken. Het moet voor klanten lonend worden om het gewicht over meerdere pakketten te verdelen.

Rechtszaak PostNL

Vorig jaar trok de FNV aan de bel na een enquête onder personeel van PostNL. Daarop kwam ook de Arbeidsinspectie in actie en constateerde dat werknemers in sorteercentra van PostNL fysiek te zwaar werden belast. Ze moesten vaak pakketten tillen die zwaarder waren dan 23 kilo; hierboven is altijd een tilhulp verplicht. PostNL wilde via de rechter uitstel van eventuele maatregelen, maar werd in het ongelijk gesteld.

Afspraken vastleggen

‘Wij roepen werkgevers op om concrete bindende afspraken vast te leggen’, vervolgt Lohle. ‘Het is onacceptabel dat er geconcurreerd wordt ten koste van de gezondheid van werknemers.’