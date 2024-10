NVM: Zomerdip in huizenverkoop blijft uit; minieme prijsstijging in 3e kwartaal 2024

In het derde kwartaal van 2024 zijn door NVM-makelaars net geen 37 duizend woningen verkocht. Dit is het hoogste aantal in bijna vier jaar, wat opvallend is gezien het een zomerkwartaal betreft. In de afgelopen vijf jaar werden gemiddeld 4,5% minder woningen verkocht in een derde kwartaal ten opzichte van een tweede kwartaal. Dit kwartaal wordt er juist een kleine plus van 0,6% genoteerd. Ten opzichte van een jaar eerder zijn er zelfs 10,9% meer woningen verkocht. Deze stijging in het aantal transacties is een positieve indicatie van de marktactiviteit en het vertrouwen van kopers.

Appartementen verkopen zeer goed

De markt voor appartementen draait op volle toeren. In vergelijking met een jaar geleden zijn er 18,9% meer appartementen verkocht. De belangrijkste reden hiervoor is dat er sinds medio 2023 veel meer appartementen te koop worden gezet in vergelijking met de overige woningtypen. Dit zijn niet alleen uitpondingen; de stijging van het aantal aanmeldingen is te zien in regio’s door het hele land en gespreid over alle prijsklassen, met de grootste groei in het duurste segment. Deze trend toont aan dat appartementen een aantrekkelijke optie blijven voor een breed scala aan kopers.

Veel meer woningen verkocht in Limburg

In de provincie Limburg loopt het aantal transacties hard op. Ten opzichte van een jaar eerder zijn er bijna 25% meer woningen verkocht. Veel meer dan de landelijke stijging van +11%. Vooral de regio’s Noord- en Midden-Limburg doen het goed. De belangrijkste reden dat het aantal verkopen is gestegen, is dat er voldoende aanbod is om uit te kiezen. Er zijn veel woningen te koop gezet, en door de grote vraag naar woningen worden deze gretig door de markt opgenomen.

Prijzen stabiliseren op kwartaalbasis

De prijsontwikkeling komt dit kwartaal uit op een kleine plus van 0,4%. De gemiddelde transactieprijs komt uit op 473.000 euro, slechts 2.000 euro meer dan een kwartaal eerder. De stijging is daarmee veel kleiner dan de 7,7% stijging die vorig kwartaal werd gehaald. De minieme stijging dit kwartaal lijkt een correctie te zijn op de zeer sterke stijging van vorig kwartaal. Op jaarbasis komt de prijsontwikkeling uit op 12,3%, iets minder groot dan vorig kwartaal. Deze stabilisatie kan worden gezien als een gezonde ontwikkeling.

Vraag-verkoopprijsverschillen blijven constant

Het gemiddelde vraag-verkoopprijsverschil bij verkochte woningen komt in het derde kwartaal uit op +4,6%. Er wordt dus gemiddeld 4,6% meer betaald dan de vraagprijs. Voor de gemiddelde woning gaat het dan om een bedrag van 22 duizend euro. Bij ruim twee op de drie woningverkopen in Nederland wordt meer betaald dan de vraagprijs (een overbieding), ongeveer even vaak als vorig kwartaal. Dit constante verschil geeft aan dat de vraag naar woningen nog steeds hoog is en dat kopers bereid zijn om meer te betalen om hun gewenste woning te bemachtigen.