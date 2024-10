Coming Out Day: Defensie haalt regenboogloper weer uit de kast

Voor het 15e jaar op rij besteedt de militaire organisatie aandacht aan Coming Out Day. Niet alleen wappert de vlag met regenboogkleuren op het ministerie en andere militaire locaties. 'Ook de loper in dezelfde kleuren is voor het Haagse departement uitgerold. Dat deden defensieautoriteiten samen met bestuursleden van het LHBTI+ netwerk van Defensie', zo meldt Defensie vrijdag.

'Streven naar inclusieve organisatie'

De regenboogkleuren vormen het krachtige symbool van acceptatie en verbondenheid. Defensie laat hiermee jaarlijks op 11 oktober zien te streven naar een inclusieve organisatie. Een waar iedereen zich thuis kan voelen en zichzelf kan zijn, met ruimte voor de eigen identiteit.

'Geen plek voor discriminatie of uitsluiting'

Defensie zet zich wereldwijd in voor vrede en veiligheid. Eerder onderzoek wees uit dat breed samengestelde teams doorgaans de beste resultaten boeken bij complexe en onzekere situaties. Defensie wil bovendien een werkgever zijn, die iedereen gelijke kansen biedt, waar geen plek is voor discriminatie of uitsluiting. Iedereen kan er zo het beste uit zichzelf halen. Dat komt een team en dus de organisatie ten goede.

Gezien, gehoord en gerespecteerd

De regenboogloper staat symbool voor het pad dat defensie bewandelt. Een pad naar een open, veilige en ondersteunende werkomgeving. Een plek waarin iedereen, ongeacht seksuele geaardheid of genderidentiteit, gezien, gehoord en gerespecteerd wordt. Defensie is op de goede weg, maar er is ook nog een lange weg te gaan.

LHBTI+ netwerk

Wat dat betreft is het LHBTI+ netwerk van Defensie nog steeds geen overbodige luxe. Het zet zich al sinds 1987 in om het werk en leefklimaat voor LHBT+ militairen en hun burgercollega's te verbeteren. De SHK adviseert de Defensietop, organiseert conferenties en vervult zelfs een internationale voortrekkersrol. Met het vieren van International Coming Out Day is de Diversity Week afgesloten.