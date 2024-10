Seksuele uitbuiting: OM eist gevangenisstraffen tegen klanten minderjarige prostituee

“Het leven van het net zestienjarige slachtoffer zag er in het najaar van 2021 heel anders uit dan van een gemiddelde puber. In plaats van zich bezig te houden met school, sport of vrienden kwam ze in contact met mannen die, en dan druk ik me mild uit, niet het beste met haar voor hadden. Sommigen hadden wat betreft leeftijd haar vader kunnen zijn”, aldus de officier van justitie voor de rechtbank in Arnhem.

De vier verdachten, mannen van 24, 26, 30 en 34 jaar oud, maakten allen telefonisch of per mail seksafspraken met een minderjarige. Deze afspraken vonden plaats in een auto, bij een verdachte thuis, danwel in een bos in Arnhem. Dat valt onder seksuele kinderuitbuiting.

Het OM rekent het deze ‘klanten’ zwaar aan dat ze niet actief haar leeftijd verifieerden, door bijvoorbeeld om legitimatie te vragen. De officier van justitie tijdens de motivering van de strafeisen: “Het is niet voldoende om af te gaan op de leeftijd die bij een advertentie op een legale website staat, op wat het meisje of de vrouw hier zelf over zegt, of wat de indruk is op basis van haar uiterlijk. Een klant heeft een zogenaamde inspanningsplicht en moet gedegen onderzoek doen naar de leeftijd van een prostituee.”



In zaken als deze geldt een taakstrafverbod. Als het aan het OM ligt volgt, vanwege de ernst van het misdrijf en om duidelijk te maken dat seksuele kinderuitbuiting hoog wordt opgenomen, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. De aanpak van deze vorm van uitbuiting heeft al jaren hoge prioriteit. De aanpak richt zich op de mensenhandelaar die het de diensten van de minderjarige prostituee mogelijk maakt, maar ook op degene die deze diensten afneemt. Met hun handelen houden verdachten bovendien, zo stelt het OM, een verwerpelijke markt in stand.



Het OM over de gevolgen voor het slachtoffer: “Minderjarigen moeten kunnen opgroeien in een omgeving waar zij zich veilig kunnen ontwikkelen, ook of juist op seksueel gebied. Gezien hun jeugdige leeftijd kan van hen niet worden verwacht dat zij zelf voldoende in staat zijn hun seksuele integriteit te bewaken en de draagwijdte van hun gedrag in dit opzicht te overzien.”



Een vijfde verdachte die zich ook moest verantwoorden voor de rechtbank in Arnhem wordt verweten dat hij het zestienjarige meisje en een dertienjarig vriendinnetje heeft onttrokken aan het gezag, waardoor ze vervolgens in de prostitutie belandde. Voor zijn (kleinere) rol in het geheel eist het OM een werkstraf van 50 uur.

In deze mensenhandelzaak stonden afgelopen maandag drie andere verdachten terecht voor seksuele kinderuitbuting. Hen wordt verweten dat zij het 16 jarige slachtoffer en in de prostitutie hebben gebracht en het 13-jarig slachtoffer daarvoor hebben geworven. Een 33-jarige man hoorde de zwaarste strafeis; een gevangenisstraf van 45 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Tegen de 23-jarige man werd een gevangenisstraf van 36 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk geëist. Voor de 36-jarige man is, gezien zijn kleinere rol, een gevangenisstraf van 12 maanden waarvan 3 maanden voorwaardelijk geëist.