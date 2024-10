Twee minderjarigen uit Gorredijk gewond na auto te water

In de nacht van woensdag op donderdag is bij een ernstig verkeersongeval in Friesland aan de Bij de Leijwei in Hoornsterzwaag een minderjarige jongen uit Gorredijk ernstig gewond geraakt. Dit meldt de politie donderdag.

Minderjarige bestuurder ook gewond

'Een andere minderjarige jongen uit Gorredijk, de bestuurder van de auto, wordt verdacht van het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval en het rijden zonder rijbewijs. Hij raakte ook zelf gewond. De politie doet nader onderzoek naar het incident', stelt de politie.

Melding auto te water

In de nacht van woensdag op donderdag ontving de politie rond 01.40 uur een melding van een personenauto die te water was geraakt aan de Bij de Leijwei in Hoornsterzwaag. 'Ter plaatse troffen we een personenauto aan die op de kop in de sloot lag. Een minderjarige jongen uit Gorredijk raakte ernstig gewond en is met de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een andere minderjarige jongen uit Gorredijk, de bestuurder van de auto, raakte gewond, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis', aldus de politie.

Onderzoek

De bestuurder wordt verdacht van het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval en het rijden zonder rijbewijs. Hij zal worden verhoord. De politie doet onderzoek naar de toedracht van dit verkeersongeval. Zo is ter plaatse sporenonderzoek gedaan en bekijkt de politie ook of er camerabeelden zijn uit de omgeving van het ongeval.