Grote hoeveelheid drugs aangetroffen in woning

In een woning aan de Dotterbloemstraat in Assen heeft de politie woensdag 16 oktober een grote hoeveelheid drugs en materiaal voor het verpakken en verhandelen van drugs aangetroffen. De politie is een onderzoek gestart en op zoek naar meer informatie. Er zijn op dit moment nog geen aanhoudingen verricht.

Melding verdachte situatie

Op woensdag 16 oktober rond 14:30 ontvingen we een melding van een verdachte situatie bij een woning aan de Dotterbloemstraat in Assen. Daarop hebben we een instap in de woning gedaan. In de woning vonden we een grote hoeveelheid drugs en materialen die gebruikt kunnen worden bij het verpakken en verhandelen van drugs.

Onderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht en achtergrond van de drugs en aangetroffen materialen. Zo wordt er sporenonderzoek verricht, bekijken we of er camerabeelden uit de omgeving zijn en hebben we buurtonderzoek verricht. In het onderzoek zijn we op zoek naar getuigen of andere personen die mogelijk belangrijke informatie hebben.