Politie houdt twee Haagse verdachten aan voor explosie Amstelveen

Maandagochtend zijn twee verdachten in hun eigen woningen van hun bed gelicht door de politie in Den Haag. 'Het tweetal wordt in verband gebracht met in ieder geval één in een reeks van explosies aan de Van Heuven Goedhartlaan in Amstelveen. De mogelijke betrokkenheid van de aangehouden verdachten bij de andere twee explosies wordt nog onderzocht', zo meldt de politie maandag.

Drie explosies in korte tijd

In september worden buurtbewoners aan de Van Heuven Goedhartlaan drie keer in korte tijd opgeschrikt door een explosief dat midden in de nacht af gaat. Een eerste explosie vindt op woensdag 18 september plaats bij een woning. De nacht erna is er een harde knal te horen bij een flatgebouw in dezelfde straat. Vijf dagen later, op dinsdag 24 september, vindt er opnieuw een explosie plaats bij de portiekdeur van het flatgebouw. In alle gevallen is er sprake van forse schade, maar vallen er gelukkig geen gewonden.

Eén doelwit

'Het onderzoeksteam van de politie heeft het vermoeden dat de drie explosies allemaal gericht waren op een doelwit. Onderzoek naar wie dit doelwit zou moeten zijn loopt nog. Wel heeft het onderzoek nu geleid tot de aanhouding van deze twee verdachten. De twee mannen, een 22-jarige en een 27-jarige man, wonen beide in Den Haag', aldus de politie.