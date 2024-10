OM eist celstraf na dodelijk aanrijding: vreselijke en onomkeerbare gevolgen

Het getroffen gezin rijdt die avond na een kerstviering met de familie terug naar huis. Op de kruising van de Megensebaan en de Singel 1940-1945 wordt het vijftal uit het niets geconfronteerd met een man in een Suzuki die op dat moment zo ongeveer alles fout doet: danig onder invloed van alcohol, veel te hard rijdend en een rood verkeerslicht negerend botst hij op het voertuig van de familie. Johnathan van 14, de oudste zoon van het gezin, komt bij de aanrijding om het leven. Zijn broertjes raken zwaargewond en ook de ouders worden met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Onderzoek

Na de aanrijding wordt uitgebreid onderzoek gedaan door verkeersspecialisten. Het ongeval is op camera vastgelegd. Die beelden en aanvullend onderzoek laten aan duidelijkheid niets te wensen over. De verdachte reed met een snelheid van ongeveer 146 km/u de kruising op, terwijl het verkeerslicht maar liefst tachtig seconden op rood stond voor de verdachte. Op deze locatie is de maximumsnelheid 70 km/u. Uit bloedonderzoek blijkt verder dat de bestuurder 7 tot 9 teveel gedronken heeft. Deze combinatie is van een dusdanig gewicht dat de officier vindt dat er sprake is van roekeloosheid, de zwaarste vorm van schuld bij een verkeersmisdrijf.

Voorkomen

De officier van justitie was duidelijk over de ernst van de zaak: ‘Dit is een ongeval geweest dat simpelweg niet had hoeven gebeuren en dat ook gemakkelijk te voorkomen was geweest als de verdachte niet achter het stuur was gaan zitten, omdat hij flink onder invloed was. Maar ook het verdere rijgedrag had hij achterwege moeten laten. Het ongeval is een ongeval geweest met de meest vreselijke en onomkeerbare gevolgen.’ De officier doelt onder meer op de zware lichamelijke beperkingen waarmee de middelste zoon de rest van zijn leven mee moeten leren leven. Hij was vandaag ondanks alles in staat om gebruik te maken van het spreekrecht, net als zijn moeder en oma.

Zware straf

Gelet op alle feiten en omstandigheden vindt het OM een zware straf op zijn plaats. Alleen al het feit dat het hier gaat om roekeloosheid, maakt dat het OM een forse gevangenisstraf eist tegen de verdachte. Ook de ernstige gevolgen voor de slachtoffers worden meegewogen. Niet alleen de dood van Johnathan, maar ook het letsel van de andere gezinsleden legt gewicht in de schaal, vooral het blijvende letsel van het broertje. Echter ook rekening houdend met de jonge leeftijd van verdachte en de gevolgen aan zijn kant, acht het OM een gevangenisstraf van vijf jaar op zijn plaats, net als een rijontzegging van vijf jaar.