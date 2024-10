Politie zoekt getuigen vanwege overlijden ernstig gewonde man (50) uit Tiel

De politie doet onderzoek nadat een 50-jarige man uit Tiel zondagmiddag 20 oktober ernstig gewond werd aangetroffen bij het station in Tiel. 'Op woensdag 23 oktober is er een 39-jarige man uit Slowakije, zonder vaste woon of verblijfplaats, aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de zaak. Het slachtoffer is inmiddels in het ziekenhuis overleden', zo meldt de politie zaterdag.

Politie gaat uit van misdrijf

Zondag, even na het middaguur kreeg de politie melding over de man die even later ernstig gewond werd aangetroffen bij het station in Tiel. De man is uiteindelijk overleden. Op basis van onderzoek gaat de politie ervan uit dat er sprake is geweest van een misdrijf.

Tips en beelden

Mensen die in de nacht van zaterdag 19 op zondag 20 oktober iets bijzonders hebben gehoord of gezien op of rond het station, vragen we om zich te melden. Dit geldt ook voor de gehele zondagochtend. Naast getuigen kan eventueel beeldmateriaal uit de omgeving van het station ook van belang zijn voor het onderzoek. Denk aan dashcams, videodeurbellen en/of eventuele bewakingscamera’s. Melden kan via 0900-8844 of volledig anoniem bij Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.

Voorgeleiding 39-jarige verdachte

De aangehouden 39-jarige man is vrijdag 25 oktober voorgeleid bij de rechter-commissaris en blijft in ieder geval veertien dagen langer in voorlopige hechtenis. Het verdere onderzoek loopt.