Vrouw overleden na steekincident Hardenberg

De politie is meteen een onderzoek gestart naar het incident. Zo is er gesproken met meerdere getuigen en wordt er gezocht naar (camera)beelden. Misschien zijn er nog meer mensen die iets gezien, gehoord of gefilmd hebben en nog geen contact hebben gehad met de politie. Deze mensen vragen we om alsnog contact op te nemen via 0900 – 8844. Daarnaast is het goed om te weten dat er slachtofferhulp is voor getuigen of omstanders. Neem hiervoor contact op met Slachtofferhulp Nederland.

Toedracht steekincident

Hoewel de precieze toedracht nog onderzocht wordt, is duidelijk dat het gaat om echtgenoten. Zij wonen in de gemeente Emmen.

In een lopend onderzoek mag de politie niet veel informatie delen. Ook het recht op privacy voor alle betrokkenen speelt mee. Dat is voor de politie reden om terughoudend te zijn met details over de betrokkenen. We weten dat er veel vragen zijn over deze zaak. Een deel van deze vragen maakt deel uit van het politieonderzoek. Daarom kunnen we daar niet op ingaan.