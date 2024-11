Requiem van Fauré in de Domkerk

Het Requiem van Fauré is een van de meest geliefde en serene dodenmissen in de klassieke muziek. Gecomponeerd tussen 1887 en 1890, wijkt het af van de dramatische en soms angstaanjagende toon die veel componisten voor het Requiem kiezen. Waar werken zoals het Requiem van Mozart en Verdi intens en somber kunnen zijn, is Faurés versie ingetogen en troostrijk. Faurés benadering is opvallend vreedzaam en spiritueel. Hij was naar eigen zeggen minder geïnteresseerd in het dramatische en angstaanjagende aspect van de dood en wilde juist de rust en vrede benadrukken. Het werk bevat geen dreigend “Dies Irae” (Dag van Toorn), zoals gebruikelijk is in de meeste dodenmissen, maar focust op troost en verlossing.

Opbouw en delen:

Introit et Kyrie – De introductie zet de kalme, troostrijke toon van het Requiem.

Offertoire – Voor koor en bariton, dit deel bidt voor de doden om vrede.

Sanctus – Een verheven en hemelse lofzang, met een prachtige vioolmelodie.

Pie Jesu – Een intiem en zacht gebed, meestal gezongen door een sopraan, en een van de beroemdste delen.

Agnus Dei – Hier komt de vraag om vrede terug.

Libera Me – Een smeekbede die vraagt om verlossing, gezongen door een bariton.

In Paradisum – Het slotdeel, waarin de ziel naar het paradijs wordt begeleid. Het heeft een bijna etherische kwaliteit en straalt hoop en troost uit.



Het programma wordt aangevuld met twee werken uit de Anglicaanse traditie, namelijk het “Faire is the Heaven” van William H. Harris (1883-1973) en “There is an old Belief” (Songs of Farewell no. 4) door Hubert Parry (1848 -1918). “Faire is the Heaven” is een traditionele Anglicaanse anthem op een tekst van de renaissancedichter Edmund Spencer. Het gedicht brengt de luisteraar in een sfeer van serene hemelse puurheid, waar engelenstemmen zich mengen in een volmaakte harmonie. “There is an old Belief” is het vierde van een zestal motetten “Songs of Farewell”, die Parry schreef tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het is gebaseerd op een gedicht van John Gibson Lockhart en drukt de hoop uit dat gesneuvelde dierbaren zullen ontwaken in een nieuwe, vredige wereld.



De toegang is vrij, na afloop wordt om een financiële bijdrage gevraagd.