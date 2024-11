Steun het protest tegen bezuinigingen hoger onderwijs op 14 november

Op 14 november protesteren medewerkers en studenten van universiteiten en hogescholen in Utrecht tegen de ingrijpende bezuinigingen op het hoger onderwijs. Wij, het College van Bestuur en de decanen, staan volledig achter deze actie en roepen iedere student en medewerker van de Universiteit Utrecht op om zich aan te sluiten en hun stem te laten horen. Ook het College van Bestuur is aanwezig bij het protest.

Voor de toekomst van onderwijs en onderzoek

De geplande bezuinigingen zetten de toekomst van Nederland onder druk. Investeren in wetenschap en innovatie is van groot belang om maatschappelijke veranderingen mogelijk te maken. Een grote opkomst op 14 november helpt onze boodschap aan het kabinet kracht bij te zetten: stop de bezuinigingen en kies voor de waarde van wetenschap. Samen kunnen we een duidelijk signaal afgeven.

Programma van de dag

De protestdag wordt georganiseerd door de vakbond FNV samen met onderwijsbond AOb en partners als WOinActie. Het programma bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een demonstratie die om 13.00 uur vertrekt vanuit het Moreelsepark en zal eindigen op het Domplein. We hopen op een hoge opkomst. Ook vanuit de UU.

Demonstreren tijdens werk- of onderwijstijd

Voor wie vragen heeft over deelname tijdens werk- en/of onderwijstijd: er is een handreiking opgesteld over demonstraties en stakingen, die ook voor deze dag geldt. Bekijk de handreiking vooraf als je van plan bent mee te doen.