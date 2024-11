VEH: Onzekerheid en onvrede onder huiseigenaren over kabinetsbeleid zonnepanelen

Vier op de vijf huiseigenaren heeft er weinig vertrouwen in dat energieleveranciers een acceptabele vergoeding bieden voor het terugleveren van hun zonnestroom als zij niet meer kunnen salderen. Zolang het kabinet geen zekerheid geeft over deze terugleververgoeding en nieuwe stimuleringsmaatregelen uitblijven, zegt 40 procent niet langer te willen investeren in zonnepanelen. Dat blijkt uit een onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder ruim 3.000 leden.

Een betrouwbaar en consistent overheidsbeleid is voor veel mensen een voorwaarde als zij investeren in zonnepanelen. Het wetsvoorstel om de salderingsregeling op 1 januari 2027 in één keer af te schaffen en tegelijkertijd de hoogte van de vergoedingen en kosten voor teruggeleverde stroom over te laten aan de energiemarkt, maakt veel mensen onzeker en leidt tot uit- of afstel van de aankoop van zonnepanelen.

Geen zorgvuldig beleid

Vereniging Eigen Huis spoort het kabinet aan om op korte termijn met nieuwe maatregelen te komen die ervoor zorgen dat het investeren in zonnepanelen voor iedereen blijft lonen. De vereniging dringt aan op wet- en regelgeving die consumenten beschermt zodra energieleveranciers de vrijheid krijgen om zelf de tarieven voor teruggeleverde stroom te bepalen.​ Dat kan met een minimumvergoeding voor elektriciteit die huishoudens aan het net leveren en door niet langer toe te staan dat energieleveranciers kosten in rekening brengen voor teruggeleverde stroom.

Toezicht achteraf is onvoldoende

Het kabinet wil het toezicht op een evenwichtige energiemarkt overlaten aan toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt). De wijze waarop de ACM achteraf energieleveranciers controleert op de redelijkheid van de terugleververgoedingen wordt door bijna twee derde van de huiseigenaren gezien als traag en niet effectief, waardoor consumenten onvoldoende worden beschermd tegen excessen in de energiemarkt.

Minder terugleveren vaak niet mogelijk

Vier op de vijf huiseigenaren met zonnepanelen zien weinig mogelijkheden om het eigen verbruik te verhogen en daardoor minder stroom terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Een minderheid verwacht het eigen verbruik wel te kunnen verhogen met timers, warmtepompen, airconditioners en door slim te laden als ze een elektrische auto bezitten.