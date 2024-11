OM eist celstraffen voor LHBTIQ-gerelateerd geweld

Slachtoffers homoseksueel

'Een 20-jarige Amsterdammer hoorde 150 uur taakstraf tegen zich eisen. Het idee dat de slachtoffers homoseksueel waren, speelde volgens het OM een rol. Dit discriminatoir aspect is door het OM als strafverzwarend meegenomen in de hoogte van de strafeis', aldus het OM.

Centrum Amsterdam

De incidenten vonden plaats in september 2023 en juni 2024 in het centrum van Amsterdam. In september 2023 deed zich het eerste voorval voor bij het Leidseplein waarbij de 19-jarige Amsterdammer en de 20-jarige man uit Diemen betrokken zouden zijn. Op het Leidseplein werd een groep mannen gevraagd of ze homoseksueel waren.

Meerdere keren geslagen

Eén van hen antwoordde bevestigend en kreeg eerst een klap en werd vervolgens meerdere malen geslagen. Op dezelfde avond zouden beide verdachten ook nog een andere man hebben geslagen, geduwd en o.a. tegen het achterhoofd hebben geschopt. Hoewel dat slachtoffer geen aangifte wilde doen, werd de aanval door een agent waargenomen.

Poging doodslag

Het tweede incident vond plaats in juni 2024 in de omgeving van de Halve Maansteeg in het centrum van Amsterdam. Twee mannen werden in de gracht aan de Amstel geduwd nadat de verdachten, volgens verklaringen van één van de slachtoffers, homofobe opmerkingen hadden gemaakt. De 19-jarige verdachte zou beide mannen in het water hebben geduwd, terwijl de Diemenaar betrokken zou zijn geweest bij het duwen van één van hen.

In water geduwd met 2 meter hoge kade

Vanwege de hoge kade, zo’n 2 meter hoog, konden de slachtoffers zichzelf niet in veiligheid brengen en moesten ze door omstanders uit het water worden gered. Het OM ziet de acties van de 19-jarige verdachte en de man uit Diemen als een poging tot doodslag omdat beide verdachten de ‘aanmerkelijke kans hebben aanvaard op het overlijden van de slachtoffers door ze bewust in het water te duwen met de wetenschap dat dit tot verdrinking kan leiden’. Eén van de slachtoffers raakte ook nog gewond aan zijn oog toen een brandende sigaret in de richting van zijn gezicht werd geschoten.

Onacceptabel

Het OM benadrukte vandaag op de zitting de ernst van het discriminatoire aspect van deze incidenten. “In juni 2024 werden de slachtoffers aangesproken, lastiggevallen en bedreigd, vanwege ‘hun soort’. Uit de verklaring van [slachtoffer] volgt dat de opmerkingen hem hebben gekwetst en angstig hebben gemaakt. Hij dacht dat de groep hen niet meer met rust zou laten. De discriminatoire uitlatingen hebben het geweld indringender gemaakt”, aldus de officier van justitie. Volgens het OM zijn dergelijke gevallen onacceptabel en is een krachtige aanpak tegen dit soort geweld noodzakelijk.

Strafeisen

De 19-jarige Amsterdammer en de 20-jarige man uit Diemen hebben zich schuldig gemaakt aan heftige feiten. Hun handelen hebben een grote mentale impact op de slachtoffers gehad. Tegen hen eiste het OM resp. 22 maanden celstraf, waarvan vijf maanden voorwaardelijk en 18 maanden waarvan vier voorwaardelijk. Het aandeel van de 20-jarige Amsterdammer is volgens het OM beduidend kleiner geweest. Tegen hem werd een werkstraf van 150 uren geëist. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.