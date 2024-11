FNV kondigt reeks van stakingen aan bij spoorbeheerder ProRail

Vakbond FNV heeft zojuist officieel stakingen aangekondigd bij de directie van ProRail. 'Aanleiding is het vastlopen van cao-gesprekken tussen de vakbond en de directie. ProRail wil niet verder praten en heeft een eindbod neergelegd dat onacceptabel is voor de leden van FNV. Het gaat om stakingen deze maand waarbij ook het publiek overlast gaat ervaren', zo meldt FNV donderdag.

'Eindbod is eindbod'

‘De werkgever heeft aangegeven dat er niet meer in zit dan het eindbod dus moeten wij actievoeren als wij meer willen’, legt FNV-bestuurder Carl Kraijenoord uit. ‘Als de werkgever na de aankondiging van onze acties toch wil praten zijn wij daartoe natuurlijk altijd bereid. Voorwaarde is wel dat we het dan kunnen hebben over een substantiële loonsverhoging voor de werknemers.’

Looneis van 13%

FNV wil een loonsverhoging van 13%. Dat klinkt als een enorm percentage, maar de vorige cao is afgesloten vlak voor een enorme inflatiepiek. ‘En die piek moet wel gecorrigeerd worden’, legt Kraijenoord uit. ‘We willen uiteindelijk dat de werknemers van ProRail in de supermarkt net zo veel in hun boodschappenwagentje kunnen doen als voorheen. Behoud van koopkracht is ons belangrijkste argument om die 13% te eisen.’

Publiek gaat het merken

Er zijn acties gepland bij de zogenoemde ‘verkeersleidingposten’. Dit is een centraal punt van waaruit verkeersleiders het treinverkeer in een bepaald gebied controleren en aansturen. ‘Dan moet je er van uit gaan dat een deel van het treinverkeer plat wordt gelegd’, verduidelijkt Kraijenoord. ‘Dat willen we liever niet. Maar als ProRail niet meer verder wil praten, dan moeten we wel.’

Acties

De FNV heeft concreet de volgende acties aangekondigd:

De Kijfhoek 11 november, 13:00 – 16:00

Amsterdam/Alkmaar 13 november 6:00 – 9:00 uur

Utrecht/Amersfoort 15 november 6:00 – 9:00 uur

Rotterdam/Den Haag/Roosendaal 18 november 6:00 – 9:00 uur

Eindhoven/Maastricht 20 november 6:00 – 9:00 uur

Zwolle/Groningen/Arnhem 22 november 6:00 – 9:00 uur

De verwachting is dat op die trajecten dan tijdelijk geen treinen zullen rijden.

Reiziger gaat het merken

De FNV beseft zich dat deze werkonderbrekingen niet kunnen zonder dat de reizigers worden belemmerd. ‘Dit spijt ons enorm’, zegt Kraijenoord daarover. ‘Maar het is echt noodzakelijk om actie te voeren voor behoud van koopkracht voor iedereen in dienst bij ProRail. Niemand werkt om er armer van te worden.’