2024 tot nu toe warmste jaar ooit

Het jaar 2024 is tot dusver het warmste jaar ooit gemeten. De gemiddelde temperatuur sinds 1 januari is 12,8 graden tegen 11,5 normaal. In 2014 was het deze periode gemiddeld 12,7 graden. In 2023 en 2022 was het ook zeer warm met gemiddeld 12,6 graden. Dit meldt Weeronline.

Acht van de tien maanden verliepen zachter/warmer dan normaal. Het jaar begon met een iets te zachte januarimaand. Daarna volgden een tweetal recordzachte maanden. Zowel februari als maart verliepen recordwarm en ook april en mei waren duidelijk warmer dan normaal.

Toen in juni de zomer aanbrak bleef de temperatuur achter bij het langjarig gemiddelde. Juni bleef 0,4 graden achter bij het gemiddelde en in juli was het 0,2 graden kouder. Toch zijn dit maar kleine verschillen en de maanden die juist zachter verliepen hadden een grotere temperatuurafwijking.

Augustus was weer 1,3 graden warmer dan normaal en ook in september was het 0,8 graden warmer. Oktober verliep ruim een graad warmer met 12,1 graden tegen 10,9 normaal.

Top-5-notering voor 2024 lijkt zeker

De gemiddelde temperatuur sinds 1 januari is 12,8 graden tegen 11,5 normaal. Als de rest van november en december normaal verlopen dan komt 2024 uit op een gedeelde vierde plaats met een gemiddelde jaartemperatuur van 11,6 graden.

Als de rest van het jaar een graad te warm verloopt zal 2024 als recordwarm jaar de boeken in gaan. Een top-5-notering lijkt zeker, want zelfs als de rest van het jaar gemiddeld 0,7 graden te koud verloopt staat 2024 op een vijfde plaats.

Volgens het lopend gemiddelde 1994-2023 is het van 1 januari tot en met 31 december 10,7 graden. In de klimaatperiode 1991-2020 was dit nog 10,6 graden.

Laatste jaren steevast te warm

Het jaar 2023 is het warmste jaar ooit gemeten. Vorig jaar kwam de gemiddelde temperatuur uit op 11,8 graden. In 2014 was het gemiddeld 11,7 graden en ook in 2020 was het gemiddeld over een heel jaar 11,7 graden. In 2022 was het gemiddeld 11,6 graden.

De top-10 wordt volgemaakt met de jaren 2018, 2006, 2007, 2019 en 2017. Allemaal jaren uit deze eeuw. Het eerste jaar wat niet uit deze eeuw komt is 1999 op plaats elf.