Pakketbezorger overvallen in Amsterdam Noord

Woensdagavond 6 november is een pakketbezorger overvallen in Amsterdam Noord. De verdachten zijn op de vlucht geslagen. De politie zoekt getuigen die meer weten over deze overval.

Overval

Omstreeks 19.45 uur parkeert het slachtoffer zijn bus in de straat Grootzeil in Amsterdam Noord. Als hij een pakket uit zijn bus wil pakken, wordt hij benaderd door een voor hem onbekende verdachte, die hem vervolgens op de grond duwt. Voordat het slachtoffer kan ontkomen, komen er een aantal andere verdachten bij. Deze sluiten het slachtoffer in en schoppen hem. Uiteindelijk weet het slachtoffer, die lichtgewond is geraakt, te vluchten en de verdachten zijn ontkomen.

Bij de overval zijn mogelijk verschillende pakketten uit de bus van het slachtoffer gestolen.

Verdachten

De politie doet onderzoek naar de toedracht en naar wat er precies is weggenomen. De politie is hierbij op zoek naar minimaal vier verdachten. Ook zijn mogelijk een zwarte BMW en een zilvergrijze Renault betrokken.