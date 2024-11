Jongvolwassenen doen vaker mee aan politieke acties dan voorheen

In de periode 2020 tot en met 2023 zei gemiddeld 44 procent van de 18- tot 25-jarigen in de afgelopen vijf jaar mee te hebben gedaan aan een of meer politieke acties. Dat is meer dan in 2012 tot en met 2019, toen dit 38 procent was. Ze namen vooral vaker deel aan onconventionele acties, zoals protestmarsen en handtekeningenacties. Dit meldt het CBS naar aanleiding van het vandaag verschenen Jaarrapport Landelijke Jeugdmonitor 2024.