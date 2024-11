Rampenoefening Calamiteitenhospitaal Defensie Utrecht versterkt weerbaarheid

Een parkeerplaats stort in. Er vallen tientallen ‘gewonden’. Aan de militaire medici de taak hun levens te redden. 'Dat was zaterdag het scenario van een rampenoefening, in het Calamiteitenhospitaal in Utrecht. Aan de jaarlijkse training deden 500 deelnemers mee, onder wie 130 ‘zwaar toegetakelde’ zogenoemde lotusslachtoffers', zo meldt het ministerie van Defensie zaterdag.

Respons trainen

Het doel van de gecreëerde ellende is om de respons op een grootschalige ramp te trainen. In zo’n geval is het zaak snel grote aantallen slachtoffers op te vangen. Een soepele samenwerking in de medische keten is op zo’n moment van groot belang. Daarom namen zowel het Calamiteitenhospitaal, UMC Utrecht, het Defensie Ondersteuningscommando en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport deel in de training. De partijen versterken zo niet alleen ieders rol in de keten. Ook de weerbaarheid van de samenleving bij onverwachte situaties wordt vergroot.

Nationale en Internationale crisisomstandigheden

De training bereidt de medische keten voor op nationale crisisomstandigheden, maar ook op internationale conflicten. Denk hierbij aan een hoofdtaak 1-scenario, waarbij gewonden vallen tijdens het verdedigen van NAVO-grondgebied. Het Calamiteitenhospitaal speelt dan een belangrijke rol, samen met de relatieziekenhuizen en de overige civiele ziekenhuizen in Nederland, in de opvang van gewonde militairen.

Uniek

Het Calamiteitenhospitaal is uniek in de wereld. De genezerikken staan er binnen 30 minuten klaar voor de opvang van maximaal 200 slachtoffers. Dit volledig operationele ziekenhuis biedt zowel militaire als civiele opvang in noodsituaties. Denk dan niet alleen aan gewonde militairen, maar ook aan slachtoffers van bijvoorbeeld een trein- of vliegramp.