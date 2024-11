Vier verdachten ongeregeldheden Amsterdam aankomende week voorgeleid

Op dit moment zitten nog vier verdachten – onder wie twee minderjarigen – vast die ervan worden verdacht tijdens de ongeregeldheden van afgelopen donderdag in Amsterdam openlijk geweld te hebben gepleegd. 'Ze worden begin komende week voorgeleid aan de rechter-commissaris', zo meldt de politie zaterdag.

62 aanhoudingen

Tijdens de persconferentie op vrijdagmiddag 8 november meldde hoofdofficier René de Beukelaer dat in de middag en avond voorafgaand en tijdens de wedstrijd Ajax Maccabi Tel Aviv 62 verdachten waren aangehouden. Ongeveer veertig van hen werden verdacht van ordeverstoring. Zij hebben voor de overtreding van de APV van de politie een bekeuring gekregen en zijn vervolgens heengezonden. Tien personen werden verdacht van bijvoorbeeld belediging, vernieling of het bezit van vuurwerk, deze tien personen zijn heengezonden maar nog wel verdachte, hun zaken worden nog onderzocht.

Twee minderjarigen

Vrijdagochtend zaten er nog tien verdachten vast, zo meldde De Beukelaer. Ook voor deze tien verdachten geldt dat zij voor en tijdens de voetbalwedstrijd zijn aangehouden. Van hen zitten er op dit moment nog drie vast: twee minderjarigen die worden verdacht van openlijk geweld tegen een onbekend gebleven persoon en een meerderjarige die verdacht wordt van openlijk geweld richting politieagenten.

Overige 7 personen

Van de overige zeven personen hebben er vier een bekeuring gekregen wegens strafbare feiten als belediging, wederspannigheid of het niet kunnen tonen van een ID. Twee zaken zijn geseponeerd wegens gebrek aan bewijs en één zaak is nog in onderzoek.

Speciaal onderzoeksteam

De politie doet met een speciaal team onderzoek naar de vele beelden om verdachten te identificeren. Het onderzoek behelst ook de binnengekomen aangiften en getuigenverklaringen. Of er sprake is geweest van een georganiseerd verband maakt ook deel uit van dit onderzoek. Vrijdagavond heeft de politie op basis van camerabeelden al een 26-jarige verdachte van openlijke geweldpleging aangehouden. Hij zit nog vast. Er worden meer aanhoudingen verwacht.