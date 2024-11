Miljoenen van het Rijk voor bereikbaarheid van Brabant over spoor en weg

Toekomstbestendige treinstations

Zo nemen Rijk en regio komend jaar besluiten over toekomstbestendige treinstations in Eindhoven en ’s-Hertogenbosch. En starten in Roosendaal en Oss nieuwe onderzoeken naar de verbetering van de stationsomgeving.

Bestuurlijk Overleg Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport

Dat en meer is afgesproken tijdens het Bestuurlijk Overleg Meerjarenplanning Infrastructuur, Ruimte en Transport in Den Haag, kortweg het BO MIRT. Dat is een jaarlijkse vergadering waarbij het Rijk en verschillende regio’s afspraken maken over investeringen in multimodale bereikbaarheid voor de komende jaren.

'Bijdrage Den Haag aan verzachten pijn'

“Brabant is vorig jaar hard geraakt door het pauzeren van een aantal rijksprojecten”, zegt gedeputeerde Stijn Smeulders (mobiliteit) “Daarom is het goed om te zien dat Den Haag nu bijdraagt aan het verzachten van de pijn die dat heeft veroorzaakt. De restbudgetten van de A2, de A58 en de A67 kunnen we inzetten om de aansluiting op snelwegen te verbeteren, sluipverkeer tegen te gaan en te werken aan gedragsverandering." Een overzicht van alle voor Brabant relevante afspraken die in Den Haag zijn gemaakt tijdens het BO MIRT en het BOL: het Bestuurlijk Overleg Leefomgeving.

Kansen rondom Brabantse spoor

Hij gaat verder: “En gelukkig ziet het Rijk ook de kansen die er liggen rondom het Brabantse spoor. Zowel voor de bereikbaarheid van onze provincie als voor woningbouw. Alleen al rondom de stations van Eindhoven en Den Bosch kunnen de komende jaren duizenden woningen gebouwd worden. Al met al zijn we daarom tevreden met de afspraken die er in Den Haag gemaakt zijn. Want het Rijk heeft weinig middelen en kon dus zeker niet met ieder verzoek instemmen.”

Restbudgetten

Voor een breed mobiliteitspakket voor de A2 Deil-Vught heeft Den Haag 54 miljoen euro toegezegd. Dat bedrag komt bovenop de 54 miljoen euro die de regio’s Noord-Brabant en Gelderland eerder al toezegden. Met dat werkbudget van 108 miljoen euro kunnen we aan de slag om de overlast voor omwonenden te beperken, de veiligheid te vergroten en de doorstroming op het lokale wegennet te verbeteren. Voor de gepauzeerde delen van de A58 heeft het Rijk een vergelijkbaar pakket van 23 miljoen euro toegezegd. Voor de A67 is afgesproken om voor het resterende restbudget van 21 miljoen euro een pakket maatregelen uit te werken.

Brainport- en Beethovendeal

In Den Haag zijn verder afspraken gemaakt over de financiële verdeling tussen Rijk en regio in de eerder gesloten Brainport- en Beethovendeal. Er is voor 200 miljoen euro een pakket Korte Termijn Maatregelen vastgesteld, gericht op onder meer fiets, OV en hubs. Rijk en regio willen volgend jaar een besluit nemen over de multimodale knoop Eindhoven Centraal. Het gaat daarbij niet alleen om een nieuw busstation maar ook over belangrijke keuzes rondom het spoor. Daarnaast is gestart met de MIRT-verkenning naar het verbeteren van de A2/N2 en de Brainportlijn.

Bosch Centraal

Als het gaat om het treinstation ’s-Hertogenbosch hebben Rijk en regio afgesproken om begin 2025 tot een voorkeursalternatief te komen, inclusief een sluitende financieringsstrategie. De huidige varianten kunnen namelijk niet binnen het budget gerealiseerd worden. Er wordt onder meer gekeken naar de 2,5 miljard euro die het Rijk beschikbaar heeft voor woningbouw en mobiliteit.

Groen licht quick scan aanpak spoorbarrière Oss

Verder heeft het Rijk groen licht gegeven voor een quick scan naar de aanpak van de spoorbarrière in Oss, in samenhang met de verstedelijking in het gebied ‘Oss Centraal’, gelegen tussen de twee treinstations van de stad. In Roosendaal zal een haalbaarheidsonderzoek worden uitgevoerd naar (gedeeltelijke) uitplaatsing van functies op het spooremplacement in Roosendaal ten behoeve van de verstedelijking.

Snelfietspaden

De provincie Noord-Brabant ontvangt daarnaast onder voorwaarden een bijdrage van 1,5 miljoen euro van het Rijk voor de aanleg van de snelfietsroute Eindhoven-Gemert. Van alle snelfietsprojecten die tijdens het BO MIRT op tafel kwamen, werd de route tussen Eindhoven en Gemert door het ministerie als allerbeste beoordeeld. De provincie ontvangt eenzelfde bedrag voor de snelfietsroute Helmond-Deurne.

Realisatiefase project Wilhelminakanaal Sluis II Tilburg van start

Verder heeft de minister een projectbeslissing genomen, waardoor bij het project Wilhelminakanaal Sluis II bij Tilburg de realisatiefase kan worden gestart. Het kanaal en de sluizen worden aangepast, zodat Brabant beter bereikbaar wordt voor grote binnenvaartschepen. Die kunnen veel meer vracht vervoeren dan vrachtwagens, waardoor minder transport over de weg nodig is. Ook dat is goed voor het milieu en vermindert files.