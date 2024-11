Onderwijsdemonstratie in Groningen rustig verlopen

Op de Grote Markt in Groningen is het onderwijsprotest rustig verlopen. Burgemeester, politie en openbaar ministerie hadden na overleg besloten om het protest door te laten gaan. Net als in andere steden was er de vrees dat de demonstraties gekaapt zouden worden door pro-Palestina demonstranten.

Jiske Wielers van de Groninger Studentenbond laat aan de regionale omroep RTV Noord weten dat de opkomst enorm is. ‘Het is veel meer dan verwacht, waarschijnlijk onder andere vanwege de onduidelijkheid over het protest in Utrecht. Daarom is het extra fijn dat we nu in Groningen samen kunnen komen.'

Tijdens het protest waren er enkele Palatijnse vlaggen te zien, maar het protest is verder rustig verlopen.