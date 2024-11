VEH Peilstok Groningen: vertrouwen in herstelaanpak stagneert

Het vertrouwen van Groningers in de aanpak van de gaswinningsproblematiek stagneert. Bewoners ervaren nog steeds dagelijks spanningen door ongelijke behandeling in de versterking van woningen en langdurende onzekerheid. De belofte van de overheid de Groningse ereschuld in te lossen staat daarmee onder druk. Dit blijkt uit de tiende Peilstok Groningen van Vereniging Eigen Huis, waaraan dit jaar meer dan 800 Groningse leden deelnamen. De vereniging wil dat de Haagse politiek haar beloftes nakomt en met volle kracht blijft werken aan een veilig, schadevrij en toekomstbestendig Groningen.

Ten opzichte van de peiling van vorig jaar verandert het vertrouwen van de Groningers in de aanpak van de problemen en de toekomst van het gebied niet: 55% is hierover nog steeds negatief tot zeer negatief gestemd. Nadat de gaskraan in het Groningenveld in 2023 werd dichtgedraaid en regelingen voor herstel en versterking werden opgetuigd, groeide de groep mensen die positief denkt over de herstelaanpak van 6% in 2022 naar 14% vorig jaar. Dit jaar valt op dat het vertrouwen stagneert en het positieve sentiment weer licht daalt naar 13%. De grootste zorg onder de inwoners is of politiek Den Haag daadwerkelijk zal laten zien dat het ze menens is bij de belofte om de ereschuld in te lossen en de Groningers niet zal vergeten.

Spanningen door de verschillen in versterking

Gedupeerde Groningse huiseigenaren maken zich vooral zorgen over de onrechtvaardigheid van de verschillende versterkingen van woningen. Bewoners die in een gunstige regeling vielen, of een jarenlange juridische strijd aangingen, konden eindigen met een opgeknapte of nieuwe woning. Anderen in dezelfde straat wachten tot op de dag van vandaag wat er met hun huis gaat gebeuren. Maar liefst 89% herkent dat de spanningen in de dorpsgemeenschap hierdoor toenemen. Een bewoner zegt: “Door de ongelijke behandeling van woningen in dezelfde straat of buurt krijg je jaloezie en negatieve emoties onder inwoners. Buren praten hierdoor soms niet meer met elkaar. Hou op met het bedenken van nieuwe regels, instanties en oplossingen en behandel mensen gelijkwaardig.”

Vereniging Eigen Huis vindt dat er naast de sociale- en economische agenda ook een herstelagenda moet komen. Bewoners hebben behoefte aan duidelijkheid over schadeherstel en versterking. Dat vraagt om meer samenwerking en betere afstemming tussen de verschillende uitvoerende instanties.

Maak van de Groningse woning weer een veilige haven

Na tien achtereenvolgende peilingen geeft bijna drie kwart van de respondenten aan nog steeds in hun hoofd met de problemen en onzekerheden bezig te zijn.​ En bijna een derde van de bewoners voelt zich nog steeds onveilig in de eigen woning. Cindy Kremer, directeur Vereniging Eigen Huis: “De hoofdgaskraan is dicht maar voor de Groningers is het nog lang niet voorbij. Het komt er nu op aan dat het kabinet blijft presteren en de beloftes naar de Groningers nakomt. Geef alle Groningers in hun eigen woning weer het gevoel van een veilige haven!”