Ex-havenmedewerker op luchthaven opgepakt voor drugsimport

Een voormalige werknemer van de Rotterdamse haven is opgepakt voor betrokkenheid bij de invoer van meerdere grote partijen verdovende middelen in de periode van 2019 tot 2021. Dit meldt de politie vrijdag.

Op luchthaven aangehouden

'De 38-jarige man verbleef al lange tijd in het buitenland. Toen hij Nederland wilde bezoeken werd hij donderdagavond 14 november op luchthaven Rotterdam The Hague Airport aangehouden', aldus de politie.

Berichtendienst Sky ECC

De Eenheid Landelijke Opsporing en Interventies (LO) van de politie kwam in een onderzoek onder aanvoering van het Landelijk Parket en het arrondissementsparket Rotterdam de man op het spoor via versleutelde communicatie in de berichtendienst Sky ECC.

Jos Leijdekkers

In het onderzoek naar de voortvluchtige en inmiddels veroordeelde Jos Leijdekkers bleek de aangehouden verdachte een sleutelrol voor de organisatie te spelen. De verdachte, die jarenlang zelf in de haven werkte, maakte gebruik van meerdere corrupte contacten bij de invoer van de verdovende middelen. Na de arrestatie van de verdachte hebben er doorzoekingen plaatsgevonden op vier locaties in de omgeving van Rotterdam. Daarbij zijn onder andere contant geld, horloges en gegevensdragers in beslag genomen.

Cocaïnehandel duurzaam verstoeren

De politie en het Openbaar Ministerie zijn erop gebrand om alle cruciale spelers in de criminele organisatie van Leijdekkers voor de rechter te brengen. Deze systeemaanpak richt zich op de diverse schakels waar de organisatie gebruik van maakt. De aanpak moet ervoor zorgen dat de cocaïnehandel duurzaam wordt verstoord. De verdachte wordt op 18 november voorgeleid aan de rechter-commissaris.