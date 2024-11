Politie houdt 281 personen aan bij demonstratie op de Dam

Noodverordening

De Amsterdamse driehoek stelde op 8 november een noodverordening in naar aanleiding van verschillende geweldsincidenten rondom de voetbalwedstrijd Ajax – Maccabi Tel Aviv. Deze verordening omvatte onder meer een demonstratieverbod. Voor de demonstratie die voor woensdagavond was aangekondigd, werd echter een ontheffing verleend, met als voorwaarde dat deze op het Westergasterrein zou plaatsvinden.

Meerdere vorderingen verlaten Dam

Desondanks verzamelde een groep demonstranten zich rond 18.00 uur op de Dam. De politie heeft hen meermaals gevorderd de Dam te verlaten. Een deel van de groep gaf hier gehoor aan, maar 265 personen bleven staan en zijn aangehouden voor het overtreden van de noodverordening. De politie heeft hen ingesloten en in opdracht van het Openbaar Ministerie overgebracht naar bussen die hen vervoerden naar het Westergasterrein of het Westelijk Havengebied.

Bezit gevaarlijke voorwerpen

Daarnaast zijn acht personen aangehouden voor het bezit van voorwerpen die mogelijk de openbare orde zouden verstoren of letsel zouden kunnen veroorzaken. Verder vonden er vier aanhoudingen plaats voor belediging, éénmaal voor openlijke geweldpleging, éénmaal voor vernieling, éénmaal voor baldadigheid en éénmaal voor het opzettelijk niet voldoen aan een bevel of vordering.

GVB-bussen vernield

Er circuleren video’s op sociale media waarop te zien is dat leden van de Mobiele Eenheid optreden tegen demonstranten die zojuist uit de bus zijn gezet in het Westelijk Havengebied. Deze demonstranten werden naar deze locatie vervoerd nadat zij eerder op de Dam zijn aangehouden vanwege het overtreden van de noodverordening. Hierbij zijn door demonstranten vernielingen gepleegd aan de GVB-bussen. Het optreden met geweld van de politie is altijd heftig om te zien en wordt getoetst en beoordeeld. Ook in dit geval. De precieze aanleiding van het optreden van de Mobiele Eenheid in dit specifieke videofragment wordt onderzocht.