Bergingsdienst gestart met berging gecrashte Spitfire in Dordrecht

De Bergingsdienst van de Koninklijke Luchtmacht is vandaag begonnen met de berging van een Spitfire uit de Tweede Wereldoorlog in Dordrecht. Dit meldt het ministerie van Defensie.

349 Squadron

'Het vliegtuig was onderdeel van het 349 Squadron. De stafofficier vliegtuigbergingen van Defensie coördineert de operatie, die wordt ondersteund door een civiele aannemer. Landmachters van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie ontmantelen mogelijke munitie', aldus het ministerie.

Afgraven

De bergers graven de grond rondom grote wrakdelen laag voor laag af. Op een nabijgelegen verwerkingslocatie wordt de grond gezeefd en verder gecontroleerd op vliegtuigonderdelen en munitie. De verwachting is dat bij de berging geen vleugels, staartstuk of propellers naar boven komen. Het zal gaan om delen van de romp, de cockpit, motor, munitie en wapensystemen. De berging van het in Dordrecht gecrashte toestel duurt naar verwachting twee tot drie weken.

Graven in de geschiedenis

Het is deze maand 80 jaar geleden dat de Belgische luitenant-vlieger Henri Goldsmit neerstortte. Hij vloog met een Spitfire-jachtvliegtuig van de Britse Royal Air Force boven het Hollands Diep. Toen hij werd neergehaald door Duits luchtafweergeschut, crashte de Belg op het Dordtse landgoed. Goldsmit kwam om het leven en werd geborgen. Zijn lichaam werd in 1950 herbegraven op een ereplaats voor vliegeniers in het Belgische Evere.