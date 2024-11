Bouw marinierskazerne in Nieuw-Milligen opnieuw vertraagd

Nog steeds geen goed zicht

Vorig jaar december was al duidelijk dat de bouw minstens een jaar later zou beginnen. 'Inmiddels is er nog steeds geen goed zicht op de doorlooptijd van de ruimtelijke procedures. De extra tijd die dat vergt valt lastig in te schatten. Daardoor kan ook de geplande aanbesteding voor de bouw niet beginnen', aldus het ministerie.

Onzekerheid

De vertraging brengt onzekerheid met zich mee voor alle betrokkenen. In de eerste plaats voor de mariniers en de ondersteunende eenheden. Daarnaast ook voor omwonenden, de gemeenten Utrechtse Heuvelrug en Apeldoorn en de Provincie Gelderland. Alle partijen zijn vrijdag geïnformeerd.

Herinrichting

De kazerne maakt deel uit van de herinrichting van Kamp Nieuw-Milligen. Buiten de mariniers worden hier ook andere eenheden van Defensie gehuisvest. Wanneer de bouw start is nog niet te zeggen. De mariniers zijn gestationeerd op de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn. De bedoeling is dat deze locatie op termijn wordt afgestoten.