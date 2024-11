Terschelling zet luchtbuks in voor rattenbestrijding

Afgelopen zomer zijn er voor het eerst ratten gesignaleerd op Terschelling. 'De gemeente is daarop, in samenwerking met een ecoloog, een onderzoek gestart naar de omgang van de rattenpopulatie', zo meldt de gemeente Terschelling.

'Bestrijding door afschot'

'Ook zijn er vallen en vangkooien geplaatst. Het aantal ratten lijkt nu iets toe te nemen. Vanuit de raad is er daarom budget beschikbaar gesteld om over te gaan op aanvullende bestrijding in de vorm van afschot', aldus de gemeente.

Rattenbestrijding is nodig

Het bestrijden van de ratten is nodig om grondbroedende vogels te beschermen en dijken veilig te houden. Ratten kunnen namelijk gangen en holen graven in onze dijken, waardoor ze (deels) kunnen instorten.

Ratten afschieten

Rattenbestrijders Jos Kruis en Albert Hofstra hebben afgelopen weekend een start gemaakt met de bestrijding. Ze doen dit door de ratten ’s nachts af te schieten met een lichte persluchtbuks met nachtzichtapparatuur. Dit is de meest effectieve en diervriendelijke manier om ratten te doden. Er zijn op dit moment al vijf ratten afgeschoten. Het gebruik van rattengif is niet verantwoord en sinds 1 januari 2023 verboden.

Cursus op Terschelling

Om nu en in de toekomst ratten te kunnen bestrijden, gaat Jos Kruis eilanders opleiden. Dat is niet alleen nodig voor vergunningverlening, maar zorgt ook voor de meest effectieve en diervriendelijke bestrijding. Uit de aanmeldingen kiest Jos de meest geschikte kandidaten. Hij kijkt daarbij naar ervaring op het gebied van bestrijding en wapens. Omdat er al genoeg aanmeldingen zijn, is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor de cursus.