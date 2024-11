Tiende-eeuws vikingzwaardfragment ontdekt in bodem Friese Witmarsum

Pommelkap

Het gaat om een ‘pommelkap’, die ooit het handvat van een zwaard bekroonde en mogelijk verguld geweest is. 'Dit uitzonderlijke fragment, het eerste in zijn soort dat in Nederland is gevonden, biedt een zeldzaam inkijkje in de interculturele netwerken van de Vikingwereld en de cruciale rol die Frisia hierin heeft gespeeld', zo meldt het Fries Museum dinsdag. De Fryske Akademy en het Fries Museum doen gezamenlijk nader onderzoek naar de vondst, die is toegevoegd aan de collectie van het museum.

Gevonden op boerenakker

Archeologieliefhebber Sander Visser uit Lelystad deed de vondst op 3 mei 2024 op een boerenakker in de omgeving van Witmarsum. Toen zijn detector een hoog, helder geluid maakte, zette hij de schep in het grasland en op nog geen twintig centimeter, direct onder het gras, stuitte hij op het object. Visser had direct door dat het een deel van een pommel was en dat dit vanwege de decoratie bijzonder was.

Uitzonderlijke ontdekking

De ontdekking, versierd in de karakteristieke ‘Mammenstijl’ van de tiende eeuw, is een fascinerend voorbeeld van Vikingambacht. Aan de beide uiteinden zijn dierkoppen in de vorm van wilde zwijnen te herkennen, de omhoog gekrulde bek van het zwijn is nog duidelijk zichtbaar. In de Vikingcultuur staan wilde zwijnen symbool voor kracht en moed, en worden ze geassocieerd met strijd en bescherming.

Primeur

De vondst van dit Vikingfragment in Friesland onderstreept de rol die het gebied speelde als schakel binnen de Vikingnetwerken. Dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm, directeur van de Fryske Akademy en expert op het gebied van Frisia en de Vikingwereld, stelt: “Deze bijzondere vondst laat zien dat er nog veel te ontdekken valt over de Vikingtijd in Frisia, een gebied groter dan het huidige Friesland, waarover we de afgelopen jaren door onderzoek veel te weten zijn gekomen. Het versterkt ons begrip van de contacten tussen Frisia en de Vikingwereld in Scandinavië en de Britse eilanden, en biedt een nieuwe dimensie aan ons historisch inzicht, aangezien deze prachtige pommelkap een primeur in Nederland is.”