Afschaffing van de salderingsregeling in 2027: impact op kleinzakelijke energiecontracten

In Nederland staat er voor 2027 een belangrijke verandering op de planning: de afschaffing van de salderingsregeling. Deze regeling, die windmolen- en zonnepaneelbezitters in staat stelt om opgewekte stroom terug te leveren aan het net en hiervoor dezelfde prijs te ontvangen als voor afgenomen stroom, wordt stapsgewijs afgebouwd. Dit betekent dat bedrijven met een kleinzakelijk energiecontract na 2027 niet langer kunnen profiteren van salderen zoals ze dat gewend zijn. Terwijl de afbouw van deze regeling particulieren al eerder zal treffen, zal het voor bedrijven een directe invloed hebben op hun energiemanagement en kosten.

Waarom stopt de salderingsregeling?

De afschaffing van de salderingsregeling komt voort uit de enorme toename van duurzame energie in Nederland, met name via zonnepanelen. Dit is goed nieuws: steeds meer huishoudens en bedrijven wekken hun eigen stroom op. Dat draagt bij aan de verduurzaming van de energievoorziening. Echter, de onregelmatige productie van zonne-energie – die afhankelijk is van de hoeveelheid zonlicht – zorgt ook voor uitdagingen op het elektriciteitsnet. Dit leidt tot zogenaamde netcongestie, waarbij het netwerk overbelast raakt door pieken in de productie van zonne-energie op zonnige dagen. Tegelijkertijd is er te weinig capaciteit beschikbaar tijdens perioden met weinig zon.

Voor een betrouwbare energielevering is het nodig om de energiebalans anders te regelen. Door de salderingsregeling af te schaffen, hoopt de overheid bedrijven en particulieren te stimuleren hun opgewekte stroom zoveel mogelijk zelf te gebruiken of op te slaan.

Impact op bedrijven met kleinzakelijke energiecontracten

Voor bedrijven met een kleinzakelijk energiecontract is de impact van de afschaffing van de salderingsregeling groot. Voorheen hadden zij de zekerheid hadden dat ze hun overtollige stroom tegen een gunstige prijs konden terugleveren aan het net. Maar vanaf 2027 worden ze aangemoedigd om deze energie zoveel mogelijk direct te gebruiken of op te slaan voor later gebruik. Zonder de mogelijkheid om onbeperkt te salderen, moeten bedrijven nadenken over efficiëntere manieren om met hun opgewekte energie om te gaan.

Accukasten en accucontainers als oplossing

Een manier waarop bedrijven hun opgewekte stroom kunnen optimaliseren, is door gebruik te maken van energieopslagsystemen, zoals accukasten of accucontainers. Een toonaangevende oplossing op dit gebied wordt aangeboden door ESXXL, een bedrijf gespecialiseerd in energieopslagsystemen voor de zakelijke markt. Deze systemen stellen bedrijven in staat om de energie die hun zonnepanelen opwekken, op te slaan voor later gebruik in plaats van deze direct terug te leveren aan het net.

De accukasten en accucontainers van ESXXL werken als een grote batterij. Ze slaan overtollige energie op wanneer de zonnepanelen meer opwekken dan het bedrijf op dat moment nodig heeft. Wanneer de zon niet schijnt, bijvoorbeeld 's nachts of op bewolkte dagen, kan het bedrijf de opgeslagen energie gebruiken om aan hun stroombehoeften te voldoen. Dit zorgt niet alleen voor een grotere mate van energieonafhankelijkheid, maar ook voor kostenbesparingen omdat bedrijven minder afhankelijk zijn van dure stroominkoop op piekmomenten.

Duurzaam ondernemen met een verbeterd energiemanagement

De geplande afschaffing van de salderingsregeling in 2027 is een belangrijke verandering voor bedrijven met een kleinzakelijk energiecontract. Hoewel deze ontwikkeling uitdagingen met zich meebrengt, biedt het ook kansen om het energiemanagement te verbeteren en duurzamer te worden. Met oplossingen zoals de accukasten en accucontainers kunnen bedrijven hun eigen duurzame energie beter benutten en zichzelf wapenen tegen de toekomstige ontwikkelingen in de energiemarkt.