Genie neemt nieuwe wegenmattenlegger in gebruik

Drassige bodems

'De militaire bouwvakkers kunnen deze gebruiken om een onverhard oppervlak tijdelijk te verharden. Denk bijvoorbeeld aan drassige bodems en oevers. Het nieuwe systeem is in Vught overgedragen', aldus het ministerie.

Flinke slijtage

Het gaat om 10 systemen die het Commando Materieel & IT overdraagt aan genie-eenheden. De oude systemen waren aan het eind van hun levensduur en hadden te maken met flinke slijtage. Een deel van de matten was daarom niet meer te gebruiken. De nieuwe wegenmattenleggers hebben een hogere MLC (Military Loading Capacity), waardoor zware voertuigen zoals tanks over de matten kunnen rijden. Hiermee is de landmacht weer toekomstbestendig.

Automatisch

De genisten hebben het nieuwe systeem woensdagmiddag meteen uitgeprobeerd. Hierbij werd een van de rollen achterop een vrachtwagen geplaatst. De matten ontrolden zich automatisch en kunnen daarna ook gemakkelijk weer opgerold worden.

Terreinverhardingssysteem

Met de nieuwe wegenmattenleggers blijft mobiliteit gegarandeerd bij het landoptreden. Het systeem kan namelijk in korte tijd een relatief groot oppervlak onverhard terrein tijdelijk verharden. Dankzij deze tijdelijke infrastructuur zijn zwaar belaste of beschadigde wegen bovendien te beschermen. Verder zijn de matten bruikbaar voor het aanleggen van bijvoorbeeld landingsplaatsen voor helikopters.