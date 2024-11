Eerste stap richting herstel fouten WIA-uitkering

Ernstige fouten binnen de WIA

In september van dit jaar bleek er sprake te zijn van ernstige fouten binnen de WIA. Hierdoor ontvangt een groep mensen in een kwetsbare positie een hogere of lagere uitkering dan ze hadden moeten krijgen. Het verbeterplan van UWV is de eerste stap richting herstel en het verbeteren van de WIA.

Onrust

Het nieuws bracht veel onrust: veel mensen zijn voor hun bestaanszekerheid afhankelijk van een WIA-uitkering. Er is door UWV gewerkt aan een opzet om de fouten zo snel en zorgvuldig mogelijk te herstellen.

Te weinig gekregen

De eerste stap is ervoor zorgen dat mensen krijgen waar ze recht op hebben. Mensen die de afgelopen jaren te weinig uitkering hebben gekregen, krijgen het verschil alsnog uitbetaald. UWV gaat hierbij zijn uiterste best doen om te voorkomen dat een nabetaling onbedoelde effecten heeft, bijvoorbeeld op toeslagen. De uitkering wordt na het opsporen van een fout aangepast naar het juiste bedrag.

In principe niet terugvorderen

Ook wanneer iemand te veel heeft ontvangen, wordt de uitkering aangepast naar het juiste bedrag. Als het gaat om terugvorderingen is het uitgangspunt van de minister en UWV: de overheid heeft een fout gemaakt. Mensen mogen daar niet de dupe van worden. Alleen wanneer het bijvoorbeeld heel duidelijk is dat iemand veel te veel heeft ontvangen, kan worden teruggevorderd. UWV en SZW bekijken samen nog hoe om moet worden gedaan met deze terugvorderingen, aangezien de terugvordering ontstaan is door schuld van UWV.