Twee doden bij achtervolging, trein ramt auto op spoorwegovergang in Berghem

Bij een ongeval op een spoorwegovergang in het Brabantse Berghem in de nacht van maandag op dinsdag 26 november zijn de twee inzittenden om het leven gekomen toen de auto waar zij in zaten door een trein werd geramd. Dit meldt de politie dinsdag.

Achtervolging gestolen auto

Volgens het eerste beeld ging een politieachtervolging vooraf aan het ongeval. De personenauto die in botsing kwam met de trein bleek te zijn gestolen. Toen agenten de auto zagen rijden werd er een stopteken gegeven maar dat zou door de inzittenden van de verongelukte auto zijn genegeerd. 'De twee inzittenden van de auto overleefden het ongeval niet. Het gaat om een 43-jarige man uit Nijmegen en een 29-jarige man uit Wijchen. De familie is in kennis gesteld', aldus de politie.

Rijksrecherche

De Rijksrecherche doet onderzoek naar het ongeval in Berghem. Deze instantie doet onder gezag van het Openbaar Ministerie onderzoek naar het optreden van de politie. Dat gebeurt altijd wanneer bij politieoptreden iemand gewond raakt of overlijdt. Het Rijksrecherche-onderzoek is kort na het incident van start gegaan.