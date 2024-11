Getuige grijpt overvaller die 86-jarige vrouw berooft

Rond 09.30 uur zien enkele getuigen dat een oudere vrouw beroofd wordt van haar tas nadat zij kort daarvoor geld had gepind op het Zonneplein in Bergen op Zoom. Zij komt daarbij ten val en slaat met haar hoofd op het trottoir. De dader gaat er al rennend met de tas vandoor. Terwijl enkele getuigen zich om de vrouw bekommeren en de politie bellen, gaat een andere getuige achter de dader aan. Die weet hij na een korte achtervolging te pakken te krijgen. De verdachte, een 33-jarige inwoner van Halsteren, stribbelt nog even tegen maar geeft zich dan al snel gewonnen. Hij wordt overgedragen aan de politie die inmiddels ook terplekke is. Het slachtoffer wordt ondertussen nagekeken door ambulancemedewerkers. Haar exacte verwondingen zijn niet bekend.