43 kilo zwaar professioneel vuurwerk gevonden in woning in gemeente Haarlemmermeer

Op zaterdag 30 november heeft de politie een instap gedaan in een woning in de gemeente Haarlemmermeer. Hier is 43 kilo aan zwaar professioneel vuurwerk gevonden.

Het gaat om ruim 600 cobra’s. De politie kwam de vondst op het spoor na een tip via Meld Misdaad Anoniem. Een van de bewoners van het pand is aangehouden. Verder onderzoek moet uitwijzen wat de relatie van de verdachte is met het vuurwerk.

Het vuurwerk is in beslag genomen en naar een veilige opslag gebracht. Door dit vuurwerk in beslag te nemen heeft de politie verkoop, overlast, letsel en/of explosies weten te voorkomen.

Vuurwerk heeft enorme ontploffingskracht

Vuurwerk heeft een enorme ontploffingskracht, zeker in deze hoeveelheid. Het kan grote schade aanrichten als het ontploft. Als het mis gaat, is dat levensgevaarlijk. Ook voor de woningen en mensen in de buurt.