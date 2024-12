Staking bij Heineken

We drukken nu door en voeren de acties op', zegt CNV-onderhandelaar Mirjam van Leussen.

Inzet is een nieuwe cao voor de ongeveer 1.200 werknemers bij de brouwerijen van Heineken in Zoeterwoude en Den Bosch. De onderhandelingen hierover zijn in oktober gestopt, volgens Van Leussen vanwege de 'starre en passieve opstelling van Heineken'.

Heineken probeert verdeeldheid te zaaien

Heineken liet een ultimatum van de vakbonden (CNV en FNV) verlopen, waarna werknemers in actie kwamen. Eerst was er en 24-uursstaking op woensdag 20 november, gevolgd door een 48-uursstaking afgelopen week. 'En nu gaan we er dus nog steviger in, met een staking van 72 uur bij de brouwerijen in Zoeterwoude en Den Bosch', zegt Van Leussen. 'Heineken probeert intussen van alles om de actiebereidheid van werknemers te ondermijnen, door infosessies te organiseren en voortdurend langs te komen op actielocaties. Maar het gaat ze niet lukken om op deze manier verdeeldheid te zaaien. De acties gaan door tot er een nieuwe cao is. En Heineken weet heel goed wat daarvoor nodig is.'

Eisen in het ultimatum

In ultimatum eist CNV onder meer een loonsverhoging van 5% per 1 januari 2025. Verder wil de bond onder meer afspraken over een betere werk-privébalans, transparantie over de salarissen en een fatsoenlijke stagevergoeding.

Cao Heineken

De cao bij Heineken bestaat uit 3 verschillende cao's, waar in totaal zo'n 3.700 werknemers onder vallen. Het gaat om de cao HG (hoofdkantoor Amsterdam, 1.850 werknemers), de cao HNS (brouwerijen in Zoeterwoude en Den Bosch, totaal 1.200 werknemers), en de cao HNL (commercie, 527 werknemers). CNV is alleen betrokken bij de cao HNS. Voor HG en HNL sluit CNV geen cao af.