Gemeente Utrecht maakt werk van groenere schoolpleinen

Wethouder Susanne Schilderman (Openbare Ruimte) plantte vanochtend boompjes en struiken samen met kinderen van Kindcentrum Leeuwesteyn. Wethouder Schilderman: “Schoolpleinen zijn belangrijke plekken voor het spelen en bewegen van kinderen. De zomers in Utrecht worden heter en we zullen ook vaker te maken krijgen met hevige regenbuien. Stampen in regenplassen is heel leuk, maar dat moet niet het buitenspelen in de weg staan. Een groen schoolplein is koeler en vangt regenwater ook veel beter op. Heel mooi dat we schoolpleinen samen vergroenen zodat het fijne plekken blijven voor kinderen.”

Wethouder Schilderman (met oranje jas) plant samen met kinderen boompjes en struiken op het schoolplein van Kindcentrum Leeuwesteyn.

Bestand tegen toenemende hitte en regen

De vergroening is mede mogelijk doordat de gemeente een bijdrage ontving van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Zij dragen zo bij om schoolpleinen beter geschikt te maken voor toenemende hitte en regen door klimaatverandering. Bij deze actie worden niet hele schoolpleinen opnieuw ingericht, maar komen overal bomen en struiken bij. Samen met stichting Utrecht Natuurlijk verzorgt de gemeente ook voorlichting aan de kinderen, waarin zij leren over bomen en struiken. Daarna gaan de kinderen naar buiten om samen met een hovenier de bomen en struiken te planten.

Ook schenkt Meer Bomen Nu zaailingen aan de deelnemende scholen. Zaailingen zijn opkomende boompjes, die op plekken staan waar ze niet volwassen kunnen worden. Deze zaailingen worden dit najaar in en rond de stad geoogst en komen daarna (onder andere) bij de scholen terecht op een plek waar ze wel groter kunnen worden. Naast de zaailingen die Meer Bomen Nu aan de scholen schenkt, worden er op verschillende momenten ook gratis zaailingen uitgedeeld aan Utrechters.