Geen bed erbij in bestaande hotels en spreiding coffeeshops

Amsterdam werkt aan nieuwe maatregelen om de groei van het aantal bezoekers tegen te gaan en de overlast van massatoerisme te beperken. Er was al een stop gezet op de bouw van nieuwe hotels en nu is besloten dat er ook geen extra bedden meer bij mogen komen.

Ook werken we aan maatregelen om de leefbaarheid in de binnenstad te verbeteren en coffeeshops beter te spreiden.

In de afgelopen jaren zijn er meer dan 75 maatregelen genomen om de negatieve effecten van massatoerisme tegen te gaan. Voorbeelden hiervan zijn: de hotelstop, maatregelen om het aantal slaapplaatsen te reguleren in B&B's en vakantieverhuur, het verplaatsen en verminderen van de zee- en riviercruises, het touringcarverbod in de binnenstad, het invoeren van een alcoholverbod en blowverbod op de Wallen, het vroeger sluiten van de horeca in het Wallengebied en verschillende gedragscampagnes.

De maatregelen hebben een positief effect op de leefbaarheid. Er is bijvoorbeeld meer rust op straat in de late nacht. Maar er is meer nodig om het groeiende aantal bezoekers te reguleren en de overlast verder terug te dringen. Hieronder leest u welke nieuwe maatregelen we nemen.

Geen extra bedden

Er zijn op dit moment verschillende hotels die hun aantal slaapplaatsen vergroten bij renovatie, verbouwing, uitbreiding of binnen bestaande kamers. Dit is per direct verboden.

Leefbaarheidsmaatregelen binnenstad

Een deel van de overlast in het Wallengebied komt van straatdealers. Daarom intensiveren we de Aanpak Straatdealers. Het zogenoemde ‘kortdurend verblijfsverbod bij aanhouding’ wordt verlengd van 24 naar 48 uur. Dat betekent dat straatdealers die hier worden aangehouden, het hele weekend niet mogen terugkeren in het gebied. Daarnaast onderzoeken we een aantal extra maatregelen tegen de overlast door massatoerisme in de binnenstad, waaronder:

-Vervroegde sluitingstijden voor sekstheaters in het Wallengebied.

-Uitbreiding van het gebied waar de vervroegde sluitingstijden voor horeca gelden, bijvoorbeeld naar de Warmoesstraat.

-Verdere vervroeging van sluitingstijden voor terrassen.

-Aanvullen van een vastgoedfonds voor de binnenstad, dat panden kan opkopen en exploitaties voor horeca of toerisme kan uitkopen.

Coffeeshops

Stadsdeel Centrum heeft maar liefst 90 coffeeshops: meer dan de coffeeshops in Utrecht, Den Haag en Rotterdam bij elkaar. In deze coffeeshops komen vooral buitenlandse toeristen. Om de overlast van coffeeshops in het centrum te beperken, willen we deze beter over de stad spreiden. Daarom maken we het makkelijker om coffeeshops te verplaatsen naar andere delen van de stad. Begin volgend jaar start de inspraak op de beleidsregel vestigings- en verplaatsingscriteria.

Nationale en internationale samenwerkingen

Toerisme is zowel nationaal als internationaal een groeimarkt die zich niet makkelijk laat beteugelen. Daarom werkt Amsterdam steeds meer samen met landelijke en internationale partners. Op nationaal niveau zet de gemeente in op een spreidingsstrategie van bezoekers en attracties. Internationaal is Amsterdam een van de initiatiefnemers van de European Alliance on Balanced Urban Tourism, een groeiende groep Europese steden die de negatieve gevolgen van massatoerisme hoger op de Europese agenda wil.